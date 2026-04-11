Na inicijativu premijera Srbije prof. dr Đura Macuta, 14. aprila u Vladi Srbije biće održan novi sastanak Komisije za analizu upisa i prolaznosti studenata na visokoškolskim ustanovama, koja je formirana 2025. godine. Kako je saopšteno, očekuje se otvoren i konkretan dijalog sa predstavnicima univerziteta i nadležnih institucija, pišu domaći mediji.

- Nakon detaljne i višemesečne analize podataka o upisu, prolaznosti, dužini studiranja i kvalitetu postignuća studenata u proteklih pet godina, smatram da je vreme da jasno sagledamo stanje i planiramo dalje korake - naveo je Macut.

Naglasio je da je važno da visoko obrazovanje u Srbiji prati potrebe društva i tržišta rada, ali i da istovremeno obezbedi kvalitet kakav studenti zaslužuju.

- Zato u nastavku novog ciklusa sastanaka očekujem otvoren i konkretan dijalog sa predstavnicima univerziteta i nadležnih institucija - poručio je Macut.

Dodao je da će, nakon usvajanja konačnog izveštaja Komisije, biti pokrenut novi ciklus razgovora sa državnim visokoškolskim ustanovama, kako bi se pravovremeno i odgovorno definisala upisna politika i obezbedio stabilan i održiv razvoj visokog obrazovanja u Srbiji.

- Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje i prema njemu ćemo se odnositi sa punom ozbiljnošću - zaključio je Macut.