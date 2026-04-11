Nakon što su zapadne službe dale briselskom "Politiku" tekst u kojem se navodi da "Evropska unija razmatra mogućnost da zamrzne ili smanji finansijsku pomoć Srbiji u vrednosti od oko 1,5 milijardi evra", i nakon oglašavanja premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija koji je na Londonskoj koknferenciji optužio Beograd da je marioneta Rusije, što su preneli blokaderski mediji među kojima prednjače Nova S i Danas, javio se i šef blokadera Tonino Picula, hrvatski evroposlanik i izvestilac za Srbiju, sa jasnom porukom: "Moramo zgaziti Vučića jer neće da uvede sankcije Rusiji"!

Picula je u razgovoru za hrvatski "Jutarnji list" naveo da "pozdravlja insistiranje na uslovima koje EU postavlja pred Srbiju", ali da "smatra da ti uslovi stižu prekasno".

- Pritisak iz Brisela stiže kasno, pravi momenat je bio prošle godine kada je Vučić otišao Putinu na Crveni trg i prisustvovao defileu ruske vojske. To je bio krajnji dokaz da se Vučić radije solidariše s agresorom na Ukrajinu, nego s politikom Evorpske unije koja je nalagala nametanje sankcija Rusiji, što Srbija do danas nije napravila - rekao je Picula za za "Jutarnji".

Izjava Tonina Picule samo je nastavak besramne kampanje protiv Srbije i hajke na njenog predsednika Aleksandra Vučića kojem se zamera isključivo to što vodi prosrpsku politiku, stavljajući na prvo mesto interese svoje zemlje.

Na izjavu Tonina Picule reagovala je i Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije.

- Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove! Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge, samo zato što sami želite da izaberete ko će da vodi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zamerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs. Kod takvog blokaderi trče na dijalog. Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsednika sopstvene zemlje. Sve su, i Picula, i njegovi blokaderi, o sebi rekli. A narod Srbije sve dobro vidi. Hvala Vam, Picula, za ovakve želje pred naš Uskrs. Hvala što otvoreno pokazujete nepoštovanje svega što je srpsko i pravoslavno. Nećemo zaboraviti - poručila je Brnabićeva na Iksu.