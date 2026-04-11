Bivši američki kongresmen Eliot Engel, dugogodišnji član Predstavničkog doma SAD, preminuo je u 79. godini života u Bronksu, okružen porodicom, prenose američki mediji. Engel je u američkom Kongresu proveo više od tri decenije, a u završnici karijere bio je i predsednik Odbora za spoljne poslove.

Tokom političkog delovanja bio je prepoznat kao jedan od najuticajnijih zagovornika intervencionističke spoljne politike SAD na Balkanu. Posebno je bio angažovan tokom devedesetih godina, kada je otvoreno podržavao politiku pritisaka na režim Slobodana Miloševića, a kasnije i vojnu intervenciju NATO-a tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Takođe je važio za jednog od političara koji su među prvima u američkom Kongresu podržavali nezavisnost lažne države Kosovo i albanske političke interese.

Možda neka Božja pravda ili čak ironija jeste činjenica da je Engel umro baš na godišnjicu smrti najmlađe žrtve NATO bombardovanja na SR Jugoslaviju 1999. godine - Bojane Tošović.

Suze u Prištini

U Prištini se političari i javne ličnosti opraštaju od svog lobiste, ističu njegovu višedecenijsku podršku lažnoj državi i, kako navode, značajnu ulogu u "ključnim političkim trenucima" kroz koje je prošao region.

Vest o njegovoj smrti među prvima je saopštila vršiteljka dužnosti predsednice lažne države Aljbuljena Hadžiju, koja je poručila da je Kosovo izgubilo "proverenog prijatelja" i osobu koja je "uvek bila na pravoj strani istorije". Ona je podsetila na njegovu ulogu u američkom Kongresu tokom više od tri decenije, navodeći da je od zagovaranja NATO intervencije 1999. godine do podrške nezavisnosti 2008. godine ostao dosledan politici podrške Kosovu.

Aljbin Kurti je ocenio da je Engel bio "veliki prijatelj kosovskog naroda" i snažan zagovornik "ljudskih prava", dok je bivša predsednica lažne države Vjosa Osmani istakla da je bio "više od političkog saveznika", nazivajući ga "glasom Kosova u američkom Kongresu" i osobom koja je, kako je navela, "uvek bila spremna da lobira za interese Prištine u SAD".