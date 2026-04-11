Rat među blokaderima pojačava se iz dana u dan, a međusobni obračuni i napadi postaju sve žešći. Prozivke, optužbe, neslaganja u mišljenju i nejedinstvo su gotovo svakodnevni, a to dodatno produbljuje već postojeće podele među blokaderima.

Još jedan pokazatelj takvog stanja je i objava na Iksu, gde se oglasio advokat Vladimir Terzić, koji važi za ostrašćenog blokadera i pajtosa Sava Manojlovića i Zlatka Kokanovića.

- Danima samo čitam objave, ne komentarišem, pokušavam da razumem gde ide ovo sa borbom protiv režima. Ne uspevam da dođem do pouzdanog zaključka. Izgleda mi kao da opozicija i studenti ne žele da pobede režim Aleksandra Vučića. Kao da ne igraju svi u istom timu. Očigledno je svima lični interes i uspeh na prvom mestu - poručio je Terzić na Iksu.

Podsetimo, o dubini razdora među blokaderima govori i podatak da su se na meti našli Novi DSS i lider te stranke Miloš Jovanović.

Novi DSS je najpre na svom nalogu na Iksu poručio da "stranka koja želi da bude autentična desnica mora da ispunjava dva uslova, od kojih je jedan saradnja sa svima iz opozicije kako bi se razvlastio aktuelni režim", a potom su mu blokaderi poručili:

- Da bi neko ušao u Skupštinu, mora da pređe cenzus, a vi nećete - navedeno je sa zvaničnog profila studenata Računarskog fakulteta u blokadi.