Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pružio je podršku premijeru Mađarske Viktoru Orbanu na sutrašnjim parlamentarnim izborima.

Predsednik Srbije objavio je fotografiju sa Viktorom Orbanom i, između ostalog, poručio da mu je beskrajno zahvalan za prijateljstvo Srba i Mađara.

- Ne znam da li će Viktor da izgubi, ili pobedi. Samo znam da sam mu beskrajno zahvalan za prijateljstvo Srba i Mađara. Bez njega, tog prijateljstva ne bi bilo. I, da, kakav god rezultat da bude, hvala Viktoru na svemu i podrška sutra na izborima. P. S. Mi Srbi smo drugačiji, jer i da izgubiš, bićemo zauvek zahvalni - poručio je Vučić u objavi na Instagramu.

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Biračka mesta u Mađarskoj otvaraju se u 6.00 a zatvaraju se u 19.00 sati, prenosi Rojters.

Prema anketama javnog mnjenja glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.

Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija objaviti preliminarne rezultate u izbornoj noći, a rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje 5 odsto glasova.

Mađarskog premijera bira parlament, prostom većinom glasova a mađarski predsednik podnosi predlog za premijera, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.