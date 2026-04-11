Opštinski odbor Srpske napredne stranke Obrenovac oglasio se saopštenjem u kom su demantovali optužbe dela opozicije da je Srpska napredna stranka odgovorna za požar na Starom mlinu u Obrenovcu.

Naime, oni su se oglasili povodom objavljenog teksta na portalu N1, u kom piše da Građanski zbor Obrenovac traži ostavku lokalne vlasti zbog požara na Starom mlinu.

Saopštenje Opštinskog odbora SNS-a prenosimo u celosti:

"Poštovani Obrenovčani,

Po ko zna koji put, deo opozicije, uz podršku pojedinih medija, pokušava da politizuje nesrećan događaj i bez ikakvih dokaza pripiše odgovornost Srpskoj naprednoj stranci. Ovoga puta reč je o požaru koji je izbio na objektu Starog mlina u Obrenovcu.

Predstavnici opozicije u Obrenovcu požurili su da napadnu vlast i za ovaj događaj okrive Srpsku naprednu stranku, iako činjenice govore drugačije.

Istina je da je Srpska napredna stranka u proteklim godinama bila nosilac obnove zapuštenih i devastiranih objekata, kao i uređenja javnih prostora u našem gradu. Dovoljno je da se podsetimo kako su nekada izgledali Bazna hemija, zgrada stare opštine (danas biblioteka) i objekat Toplovoda.

Danas, zahvaljujući odgovornoj politici i predanom radu predstavnika Srpske napredne stranke u izvršnoj vlasti, Obrenovac ima nove sportske hale u Prvoj obrenovačkoj osnovnoj školi, školama u Grabovcu i Skeli, potpuno obnovljenu školu u Zvečkoj, modernu pijacu u centru grada, kao i uređen prostor Arboretuma sa prirodnjačkim domom na mestu nekadašnje deponije. To su rezultati na koje smo s pravom ponosni.

Kada je reč o Starom mlinu, upravo smo mi inicirali da se ovaj prostor zaštiti odlukama Vlade Republike Srbije 2022. godine, čime je sprečeno njegovo dalje propadanje i prenamena koja ne bi bila u interesu građana. Naša ideja je da, u saradnji sa Tehničkom školom u Obrenovcu i Naučno-tehnološkim parkom Zvezdara, ovaj prostor postane mesto susreta mladih inženjera, inovatora i budućih stručnjaka i u tome ćemo istrajati.

Čim nadležni organi utvrde tačan uzrok požara i eventualnu odgovornost, kao i do sada, pristupićemo obnovi Starog mlina i učiniti sve da ovaj prostor ponovo bude na raspolaganju građanima, jer Obrenovac nije samo grad, on je naša zajednica, naša odgovornost i naša budućnost.

Mi svoj grad volimo i za njega živimo. Istina, rad i trud uvek će pobediti, pa i u ovom slučaju. Zajedno ćemo ostvariti viziju da Stari mlin postane deo Naučno-tehnološkog parka Beograd.", stoji u saopštenju.