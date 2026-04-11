"OČIMA NE MOGU DA SE GLEDAJU, LAŽNA SLIKA JEDINSTVA" Blokader iz Smederevske Palanke otkrio pravo stanje u njihovim redovima (VIDEO)
Među blokaderima odavno nema jedinstva i skoro svakodnevno svedočimo njihovim svađama, a najnoviji primer raskola koji vlada u njihovom redovima opisao je Nikola Krstić iz Smederevske Palanke.
- Nema potrebe stvarati neku lažnu sliku nekakvog jedinstva - rekao je on i nastavio:
- Budimo realni, ljudi u stranačkom svetu ne mogu očima da gledaju jedni druge. Ja to znam, sticajem okolnosti ih poznajem sve. Znači, ne mogu očima da se gledaju, ovo je sad ono hajde da ćutimo viši interes i mi sad radimo zajedno.
Još jedan primer raspada među blokaderima je i objava na Iksu, gde se oglasio advokat Vladimir Terzić, detaljnije o tome čitajte u posebnoj vesti.
