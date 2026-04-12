SREĆAN NAJVEĆI HRIŠĆANSKI PRAZNIK! Vučić u prazničnoj poruci istakao značaj porodice, zajedništva i razgovora među generacijama: Hristos vaskrse! (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu avucic, gde je podelio veličanstveni snimak povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.
- Porodični sto nije samo sto, nije samo nešto od drveta, plastike ili metala. Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije i gde svi razgovaraju. Srećan najveći hrišćanski praznik! Hristos vaskrse! - poručio je Vučić.
On je prazničnom porukom istakao značaj porodice, zajedništva i okupljanja u vreme najvećeg hrišćanskog praznika.
Podsetimo, predsednik Vučić je na Veliki petak takođe podelio prikladan video na svom Instagramu, gde je sa crvenim jajetom u ruci poručio da "samo sloga Srbina spasava."
- U tišini doma nastaju najjače veze. U običajima koje čuvamo, u ljubavi koju prenosimo, jer u porodici je naša snaga, a Srbija je naša porodica - čuje se na snimku koji je objavljen na Instagram nalogu predsednika Vučića.
