Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu avucic, gde je podelio veličanstveni snimak povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.

- Porodični sto nije samo sto, nije samo nešto od drveta, plastike ili metala. Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije i gde svi razgovaraju. Srećan najveći hrišćanski praznik! Hristos vaskrse! - poručio je Vučić.

On je prazničnom porukom istakao značaj porodice, zajedništva i okupljanja u vreme najvećeg hrišćanskog praznika.

Podsetimo, predsednik Vučić je na Veliki petak takođe podelio prikladan video na svom Instagramu, gde je sa crvenim jajetom u ruci poručio da "samo sloga Srbina spasava."

- U tišini doma nastaju najjače veze. U običajima koje čuvamo, u ljubavi koju prenosimo, jer u porodici je naša snaga, a Srbija je naša porodica - čuje se na snimku koji je objavljen na Instagram nalogu predsednika Vučića.