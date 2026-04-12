- Svima koji Vaskrsenje Hristovo proslavljaju danas želim srećan praznik ispunjenog obećanja. Hristos Vaskrese. Neka nam praznik donese mir i slogu u porodici i narodu i neka i pravoslavni Srbi na Kosovu i Metohiji znaju da mislimo na njih i da ih njihove države Srbija i Republika Srpska neće zaboraviti, baš kao što Srbija kao o sebi brine o Republici Srpskoj, Srbima u Federaciji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Rumuniji, Mađarskoj i svakoj zemlji gde Srbi danas proslavljaju Vaskrsenje Hristovo. Neka se radost praznika oseti u svakom pravoslavnom domu i neka bi idući dočekali jedinstveniji i dostojni i onih pre nas i onih koji će doći za nama. Hristos Vaskrese - poručio je Vulin.