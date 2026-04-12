Slušaj vest

U selu Ratkovo, daleko od gradske vreve i bliceva, vrata jednog od najlepših privatnih imanja u Srbiji na Veliki petak bila su otvorena samo za ekipu Kurir televizije. U duhu tradicije, vere i porodičnog zajedništva, domaćina Branka Babića videli smo u njegovom najintimnijem izdanju - kao supruga, oca i čuvara običaja.

Kurir u Ratkovu - Pogledajte velelepnu vilu Branka Babića

Ljubav, tradicija i zajedništvo u Ratkovu

Ovaj Vaskrs za Babiće ima posebnu težinu i lepotu. Centralne figure doma, pored Branka i njegove supruge Milice, jesu tromesečni blizanci Srna i Milan, koga od milošte zovu Lane. Iako su njih dvoje ostali skriveni od objektiva kamera, prisustvo se osećalo u svakom kutku doma, koji odiše radošću novog života.

- Ovaj dan sam odvojio isključivo za sebe, suprugu, decu i vašu ekipu - rekao je Branko dok nas je uvodio u svet koji retko ko, mimo kruga porodice, ima priliku da vidi.

Na Veliki petak iz Ratkova stigle su poruke ljubavi. Govori se o svim stubovima koji nas drže zajedno - porodici, tradiciji i nevidljivim nitima koje nas povezuju, kao i o svemu onome što nas spaja sa precima i potomcima. Posebno se ističe zašto je trpeza za kojom se danas sedi najvažnije mesto na svetu. Ovo je prvi Vaskrs koji sa svojom porodicom proslavlja u Ratkovu.

- Živim na relaciji kafana-kuća. Samo kada moram, tada idem u Beograd, i to sa mučninom. Svaki put kada moram da prođem ovu kapiju i da izađem odavde, ne osećam se baš lepo - kaže Babić.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Prazničnu atmosferu i dobru energiju osetili smo čim smo zakoračili u dvorište velelepnog imanja. Milica Babić uveliko je bila u kuhinji. Ona je ranim jutrom prionula na posao, ofarbavši oko 50 jaja.

Veliki petak je dan tišine i posta, a kod Babića se posti po svim pravilima.

- Dok prošetamo svuda, taman ćete da ogladnite, a onda vam spremam ručak - rekao je Branko.

Tako je i bilo. Potrebna je kondicija da se obiđe i vidi sve, a društvo su pravile guske, patke, fazani, u jezeru su plivali labudovi, a "šmeknuli" smo i saunu, koja bi dobro došla posle ručka.

U gostima kod Branka Babića u Ratkovu: Veliki praznik u znaku tradicije i porodice Izvor: Kurir televizija

A za ručak naš domaćin je pripremio: brancin i oradu, domaću marinadu (koja je tajna kuće Babića), krompir salatu, razno povrće - sve iz njegove bašte.

O praštanju i vrednostima koje ga oblikuju

Na pitanje da li je na današnji dan spreman da oprosti svima koji su mu se možda zamerili, odgovara:

- Da budem najiskreniji, ja to ne radim samo na današnji dan, ali današnji dan je ključan, jer je Isus na današnji dan izrekao jednu rečenicu koju svakodnevno ponavljam i koja me spašava i olakšava mi život, a to je: "Oprosti im, Oče, ne znaju šta rade.“

Posetili smo Branka Babića: Ovako izgleda Veliki petak u njegovom domu! Izvor: Kurir televizija

- Živimo na planeti u kojoj i najneviniji stradaju i ispaštaju, pa evo i na današnji dan. Isus je bio nepravedno optužen. Svestan sam svega toga i na takve stvari sam spreman, više nego spreman. Nemam pogrešna očekivanja od ljudi, i to je još jedna stvar koja mi pomaže da budem srećan - kaže Babić.

O detinjstvu i supruzi

Naš domaćin je govorio i o svom detinjstvu i navikama koje su on i sestra stekli radeći različite poslove u domaćinstvu. Iako je to često prihvatao kroz suze, kasnije se pokazalo da su upravo te obaveze razvile radne navike i da im u životu ništa nije teško padalo.

Porodica je uvek bila snažno povezana, kako sa roditeljima, tako i međusobno.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Danas je moja supruga stub kuće. Ona voli da vreme provodi u kući sa decom i da organizuje sve oko domaćinstva. Od samog početka na ovom imanju ideja mi je bila da ovde uzgajam sve ono što jedemo i pijemo. Sada završavamo farmu, gde ćemo imati ovce, koze, svinje i perad. Imamo veliku površinu gde planiram da proširim voćnjak, a na kraju je bašta u kojoj smo posadili sve što trošimo tokom godine. Ovo će biti prva godina da smo uspeli da na imanju proizvedemo i svoje ulje, i svoje mleko, i svoje brašno, i meso i ribu. Sledeće godine ću morati samo da unesem so i biber na ovo imanje - kaže Babić.

Sudbinski susret: Predosetio sam da će se Milica pojaviti Ono što ovu priču čini posebno emotivnom jeste Brankovo priznanje o tome kako je upoznao svoju srodnu dušu, svoju Milicu. Pre dve godine, dok je bio na moru s prijateljima, osetio je, kako nam je objasnio, "neobičan mir". Jedne večeri im je prosto rekao: "Oženiću se ponovo, upoznaću srodnu dušu." Predosećaj ga nije prevario. Istog dana kad je u Crnoj Gori sišao s broda, sreo je Milicu. Od tog trenutka, njih dvoje se više nisu rastali. Danas, dve godine kasnije, taj sudbinski susret krunisan je brakom i decom, koja su unela nov smisao u njihov svet.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs