- Ove godine sam prvi put šarala jaja sa svojim dečacima. Vukašin nam je malo prehlađen pa je Strahinja više bio prisutan. I pošto on brine kada je brat prehlađen, makar imao i kijavicu, pitao me je: "Mama, zašto si ostavila to jaje sa strane?" Ja kažem sine, to je prvo jaje, to je čuvarkuća. "A šta je to?" Ja kažem da je to jaje koje se prvo ofarba i koje čuva sve nas koji živimo u ovom domu. A on me je pitao: "A jel čuva i batu?" I meni je to zapravo najveća radost koju mogu da imam, zbog toga što oni imaju jedno drugog - otkrila je ona.