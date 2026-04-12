Bivši dekan Šumarskog fakulteta, profesor blokader Ratko Ristić, bez dlake na jeziku je govorio o političaru Vladanu Đokiću, koji bi trebalo da obavlja funkciju rektora Beogradskog univerziteta, rekavši za Đokića da je na najstrašniji način zloupotrebio smrt studentkinje (25) Filozofskog fakulteta krajem marta.

Gostujući u jednom podkastu, Ristić je podsetio da postoji pesma u kojoj se "slupani malograđanin budi iz letargije i mašta o tome da predvodi nekog, da bude vođa".

Profesor Ratko Ristić Foto: Beta Sasa Djordjevic

- E, na to mi je ličila Đokićeva pesnica na balkonu Rektorata i njegov nastup. Meni je to bilo potpuno neuverljivo i nije odgovaralo onome što je Đokićeva ličnost i njegov temperament. Đokić je jedan strašljiv, introvertan čovek koji najčešće nema mišljenje dok mu ga neko drugi ne servira - nije birao reči Ristić koji je kratko dodao da mu "nije jasno kako je takva osoba prevarila studente da bude nosilac liste".

Bivši dekan Šumarskog fakulteta je dodao da mu je Đokićev govor sa balkona Rektorata delovao smešno, patetično i u nekim delovima pomalo i infantilno.

- Tragediju na Filozofskom fakultetu Đokić je iskoristio da na neki način najavi svoju kandidaturu. To i jeste u skladu s njim i njegovim karakterom, da oportunistički koristi svaku priliku za samopromociju - zaključio je Ratko Ristić.