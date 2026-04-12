Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, proveo je Vaskrs sa Srbima u Hrvatskoj i prisustvovao liturgiji u Sabornom Hramu Svetog oca Nikolaja, Arhiepiskopa mirlikijevskog u Vukovaru.

Foto: Kabinet ministra

- Svim građanima Srbije i našem narodu gde god da živi želim da čestitam Vaskrs, uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i porodičnom zajedništvu. Na najveći hrišćanski praznik, važno je da budemo zajedno, da pokažemo razumevanje i da sačuvamo ono što je najvrednije - mir, stabilnost i veru u budućnost - rekao je ministar Milićević nakon vaskršnje liturgije koju je služio vladika Heruvim, Episkop Eparhije Osečkopoljske i Baranjske, saopšteno je iz Kabineta ministra.

Ministar Đorđe Milićević sa Srbima u Hrvatskoj

Milićević je naglasio važnost jedinstva srpskog naroda i dodao da je zajedničko obeležavanje Vaskrsa sa Srbima koji žive izvan svoje matice jedan od dokaza da je država uvek uz svoj narod, bez obzira gde se on nalazi i živi.

- Najvažnije je da budemo jedinstveni i da budemo oslonac jedni drugima - rekao je ministar i dodao da Srbe na okupu drži istrajnost, vera i tradicija, kao i istorija i nacionalna pripadnost

Ne propustitePolitikaVASKRS U DOMU ĐORĐA MILIĆEVIĆA: Porodica je nit koja nas drži i mirna luka kojoj se vraćam
PolitikaSREĆAN NAJVEĆI HRIŠĆANSKI PRAZNIK! Vučić u prazničnoj poruci istakao značaj porodice, zajedništva i razgovora među generacijama: Hristos vaskrse! (VIDEO)
Politika"MENI JE TO NAJVEĆA RADOST KOJU MOGU DA IMAM" Ministarka Stamenkovski čestitala Vaskrs i otkrila kako praznuje najveći praznik sa svojim mališanima (VIDEO)
PolitikaMESAROVIĆEVA ZA VASKRS IZ HRAMA SVETOG SAVE: Neka nas vera vodi ka međusobnom razumevanju i dobru (FOTO)
