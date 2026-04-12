"IMAM ARGUMENTE DA VAM ODRŽIM PREDAVANJE, MOŽEMO POSLE EMISIJE?" Sukob u studiju Kurir televizije, izbori u Mađarskoj doneli UZAVRELU ATMOSFERU
Tokom gostovanja u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović, i komentarisanja mađarskih parlamentarnih izbora došlo je do žestokog sukoba između Ljubana Karana, nekadašnjeg potpukovnika KOS-a i Miodraga Kapora, stručnjaka za energetsku politiku.
Sukob mišljenja u studiju: optužbe o „nezakonitim akcijama“ i različita tumačenja
Ljuban Karan je izneo tvrdnju da se, kako kaže, „vrši pokušaj rušenja Orbana na nezakonit način, čak i kroz terorističke akcije“, na šta se Miodrag Kapor usprotivio i nije se složio sa takvim navodima.
- Imali smo terorističku akciju ovde na našoj teritoriji da se utiče direktno na mađarsku ekonomiju pred izbore - rekao je Karan.
- Odakle ta informacija? Da li je to dokazano? - pitao je Kapor.
- Da li možemo posle emisije da pričamo o tome? Ako se ne slažete sa tim, ja imam hiljadu argumenata da vam održim predavanje - odgovorio je Karan.
- Vi treba da objasnite gledaocima, ne meni. Meni je jasno - rekao je Kapor.
- Pustite vi gledaoce, neka oni mene ocene, ne vi. Znate koliko ja imam neslaganja u vašem izlaganju, ne bih mogao ni da ih nabrojim - istakao je Karan.
Rasprava o odnosima Srbije i Mađarske i optužbe o političkim pritiscima
- Mi moramo da se orijentišemo na prijateljstvo sa Mađarskom, a ne sa Orbanom. Moramo biti prijatelji i sa onima koji dolaze. Ako na izborima pobedi drugi kandidat, voleo bih da odnosi ostanu isti ili barem približni kao sada, a sada su na istorijskom vrhuncu. Postoji šansa da se to desi, ali u Srbiji postoji skepticizam zbog odnosa Brisela prema nama i svega što se radi da ne uđemo u Evropsku uniju - smatra Karan.
- Oni nama rade, a ne mi njima? - pitao je Kapor.
- Opet vi imate podpitanje? - rekao je Karan.
- Naravno, kada iznosite niz tvrdnji. Gospodine Karan, govorite dezinformacije. Dozvolite debatu, a ne samo da slušam vaš monolog - odgovorio je Kapor.
