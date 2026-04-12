Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril uputio je uskršnju čestitku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim liderima drugih hrišćanskih zemalja.

Poglavar Ruske pravoslavne crkve poručio je da su u ove praznične, vaskršnje dane svi pozvani da čine dela ljubavi i dobra.

- Od srca vam čestitam praznik Vaskrs. Usred bura koje pogađaju savremeno čovečanstvo, hrišćani su pozvani da pokažu duševni mir i hrabrost, verujući u Vaskrslog Spasitelja. Tokom ovih svetlih uskršnjih dana, pozvani smo da sa posebnim žarom činimo dela ljubavi i dobrote, da brinemo o svojim bližnjima i da im pomognemo da prevaziđu razna iskušenja - navodi se u čestitki patrijarha Kirila, objavljenoj na veb-sajtu ruskog Odeljenja za spoljne crkvene odnose.

Patrijarh Kiril je svima poželeo da im "Gospod, vaskrsli iz groba, podari dobro zdravlje i blagostanje, pomažući im da služe na dobrobit svoje zemlje".

Vernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista – Vaskrs, koji predstavlja temelj i suštinu hrišćanske vere. Ovaj praznik simbolizuje pobedu života nad smrću, dobra nad zlom i nade nad beznađem, i za vernike širom sveta predstavlja trenutak duhovne obnove, zajedništva i radosti. Vaskrs se zato doživljava kao praznik koji okuplja porodicu, jača veru i podseća na trajne hrišćanske vrednosti ljubavi, praštanja i međusobnog poštovanja.