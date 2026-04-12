Ministar spoljnih poslova Marko Đurić čestitao je danas svim pravoslavnim vernicima najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs i istakao da je taj praznik u srpskom narodu deo istorijskog i duhovnog pamćenja i svedočanstvo vrednosti koje prevazilaze vreme i okolnosti.

- Povodom proslave Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, svim pravoslavnim vernicima upućujem najiskrenije čestitke, uz tradicionalni pozdrav: Hristos vaskrse! - naveo je Đurić u čestitki na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, ovaj veliki praznik nosi snažnu poruku pobede života nad smrću i naglasio da je srpski narod kroz vekove, u trenucima najvećih iskušenja i stradanja, vođen upravo tom nepokolebljivom verom u istrajnost, sačuvao svoj identitet i dostojanstvo.

- Stoga, Vaskrs u našem narodu nije samo praznik, već deo istorijskog i duhovnog pamćenja i svedočanstvo vrednosti koje prevazilaze vreme i okolnosti. Upućuje nas na temelje našeg postojanja, na snagu svetlosti, zajedništva i nade. Želim vam da ove dane provedete u miru, zdravlju i radosti, u krugu svojih najbližih - rekao je Đurić.

