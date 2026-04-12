Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na objavu Dragana Đilasa na Iksu, poručivši da on nema kredibilitet da govori o sistemskoj korupciji, istakavši da su upravo on i ljudi oko njega korupciju izmislil ii patentirali .

- Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota.

- Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo - poručila je Ana Brnabić.

Podsetimo, u Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova, Glavni rivali su stranka Fides premijera Viktora Orbana i stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.

Viktor Orban je čestitao pobedniku i rekao da je "rezultat jasan", a zatim poručio da nikada neće odustati i da će nastaviti rad. Dodao je i da je ishod izbora bolan za Fides.

Nešto ranije, Peter Mađar, lider stranke Tisa, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je trenutni premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.