- Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki posle parlamentarnih izbora koji su juče održani u Mađarskoj.

Podsetimo, u Mađarskoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord.

Viktor Orban sinoć je priznao poraz na izborima u Mađarskoj i čestitao Tisa partiji koja je osvojila dvotrećinsku većinu.

Orban je čestitao pobedniku i rekao da je "rezultat jasan", a zatim poručio da nikada neće odustati i da će nastaviti rad.