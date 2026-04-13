U sinoćnoj emisIji "Utisak nedelje" gosti su bili studenti blokaderi - student srbistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Petar Jevtić, master student istorije Filozofskog fakulteta u Nišu Stefan Tomić - i docent i redovna profesorka istorije na tom fakultetu Rastislav Dinić i Irena Ljubomirović, koji su otvoreno priznali da se građani izlažu riziku da će biti bolje, ukoliko budu birali studente blokadere na narednim izborima.

Na pitanje gledateljke koja se uključila putem telefona - ko garantuje da neće biti gore ako blokaderi dođu na vlast - gosti su bili saglasni da takvih garancija nema.

- Čovek se često nalazi u nedoumici kako i kada da postupa i kako da tu pravovremenost kod sebe izazove. Ta nedoumica nameće onu potrebu za garancijom koju smo čuli od gledateljke. Ona predstavlja egzistencijalni problem ljudskog bića. Ono što je nužni preduslov promene je određena vrsta rizika.Ta vrsta rizika, bez ikakve potrebe da idealizujem stvar, ne pruža tu vrstu garancije. Dakle, nužne garancije nikad nema ni o čemu - rekao je Jevtić, dok je docent Dinić potvrdio izrečeno i rekao da garancija nema.