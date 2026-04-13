Vučić se danas oglasio i povodom izbornih rezultata u Mađarskoj i čestitao pobedniku parlamentarnih izbora Peteru Mađaru .

- Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki posle parlamentarnih izbora koji su juče održani u Mađarskoj.