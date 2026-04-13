Blokaderi u Srbiji jedva su dočekali da se raduju porazu Viktora Orbana na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, tim pre što je reč ne samo o velikom prijatelju Srbije nego i ličnom prijatelju predsednika Aleksandra Vučića.

"Sećam se Boška Obradovića koji se radovao padu Bojka Borisova - "Vučićevog prijatelja" i kako je najavljivao "ko je sledeći". Od tada su 2 puta održani parlamentarni i 1 predsednički izbori, Vučić na svima odneo ubedljivu pobedu, a Boško prešao u kelnere.

Naravoučenije, samo nastavite da se radujete padu Orbana. I počnite da učite neki zanat, jer nećete se od politike leba najesti", glasi objava na mreži X povodom rezultata jučerašnjih izbora u Mađarskoj.

