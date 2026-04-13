U sinoćnjem "Utisku nedelje" student blokader na master studijama istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Stefan Tomić govorio je o opoziciji i ponovio mantru tog dela blokaderskog pokreta da opozicija treba da stane iza studentske liste i da je podrži, a da ne izađe na izbore.

- Svi koji smatraju da treba da se živi normalno, da sistem treba da se unapredi, treba da stanu iza studentske liste i da je podrže - rekao je Tomić.

- Ali ne da stoje iza vas, nego da budu sa vama? Ako sam vas dobro razumela, vi ste sad rekli 'da stanu iza nas i da nas podrže'. To je onaj model 'nemojte da učestvujete'... Jesam li dobro interpretirala? - upitala je Bećkovićeva, dok je student blokader odgovorio potvrdno.

