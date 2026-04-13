Slušaj vest

Dok se u Budimpešti još sležu utisci zbog uspeha Petera Mađara i pobede nad Fidesom Viktora Orbana, u redovima srpskih blokadera vlada maltene ista pomama kao u Mađarskoj: trijumf lidera mađarske Tise blokaderi vide kao najavu sopstvenog trijumfa, ali trezvena analiza sugeriše da su "vlažni snovi" o domino-efektu samo to - snovi.

Od Dragana Đilasa, koji pobedu Mađara vidi kao "signal promena", preko Srđana Milivojevića (DS) koji u Mađaru vidi "putokaz", pa do Pavla Grbovića (PSG), opozicioni blokaderski vrh je požurio da proglasi kraj Aleksandra Vučića.

Ipak, šest ključnih prepreka objašnjava zašto se Dunav ne preliva tako lako (kao Tisa).

1. Debakl na domaćem terenu

Pre nego što su počeli da gledaju u komšijsko dvorište, domaći politički akteri su imali sopstveni test i to nedavno: na lokalnim izborima u 10 opština 29. marta lista Aleksandra Vučića odnela je pobedu u svakoj od njih.

Blokaderi, koji su te izborr proglasili kao "lakmus papir" i test za parlamentarne, brzo su promenili ploču, vraćajući se na fabrička podešavanja i standardne optužbe o pritiscima, zanemarujući činjenicu da su izgubili i tamo gde su išli ujedinjeni i tamo gde su bili razjedinjeni.

2. Rogovi u vreći

Možda je i glavna prepreka "mađarskom scenariju u Srbiji" unutrašnje prirode: rat među blokaderima i nezajažljiva glad za vlašću. Jer čim se pojavi novi model uspeha, domaće frakcije ne gledaju kako da ga primene, već ko će ga prisvojiti.

Tako je analitičar Uroš Piper hirurški precizno predvideo (komične) situacije u kojima će se Đilasova ekipa proglasiti za "jedinu EU opciju", Ćuta i Parandilović insistirati na antikorupciji, dok će (uveliko razjedinjeno) desno krilo (DSS/POKS) tvrditi da su oni prava "salonac elita" poput Petera Mađara.

Tako umesto jednog lidera dobijamo deset kandidata koji se bore za istu titulu, čime se snaga samo rasipa.

3. Domaći blokaderski Frankenštajn

U Mađarskoj je Tisa uspela da spoji jasnu proevropsku agendu sa oštrom borbom protiv korupcije. U Srbiji, blokaderski blok je Frankenštajn - gledamo ekstremnu desnicu, gledamo NATO liberale i gledamo studente blokadere koji, iako još nisu ponudili nikakav program, već u svojim redovima imaju suprotstavljene upravo te dve opcije.

Izvor: Kurir

Već smo pisali o ratu "lomparista" i "Đokićevih svedoka" koji se tek zahuktao, a ujedno tu je rat studenata blokadera i opozicije koji se nastavlja.

4. Bez infrastrukture

Peter Mađar, kao bivši insajder sistema, doneo je sa sobom znanje o tome kako se gradi stranačka mašina. S druge strane, domaći blokaderi i dalje operišu kroz bezimene plenume i zborove bez ozbiljne infrastrukture na terenu.

S druge stranem najjača partija u Srbiji - Srpska napredna stranka - ima isuviše ozbiljnu infrastrukturu, organizovanu i disciplinovanu, a to je između ostalog pokazao i poslednji skup u Beogradskoj areni upravo pred lokalne izbore.

1/18 Vidi galeriju Veliki skup SNS u Areni Foto: Ilija Ilić

5. Reciklaža promašenih prognoza

Slavlje opozicije zbog poraza stranih lidera, ali i predstavljanje tih poraza kao budućih sopstvenih pobeda nije strano domaćoj opoziciji. Slično je bilo i sa Bojkom Borisovom u Bugarskoj, ali i kad je funkciju kancelara Austrije morao da napusti Sebastijan Kurc, kad je Erdogan izgubio Istanbul, kad je u Crnoj Gori pao Milo Đukanović...

Međutim, istorija pokazuje da svaki put kada opozicija najavi "preslikavanje" tuđeg pada, rejting Aleksandra Vučića u apsolutnim brojevima zapravo raste.

Kako ističe Milenko Jovanov, ignorisanje specifičnosti srpskih kampanja i potreba naroda vodi direktno u novi poraz.

6. Nepokolebljivi faktor Vučić

Činjenica koju blokaderi najteže prihvataju jeste da Aleksandar Vučić i nakon decenije i po uživa nepodeljenu podršku većine građana Srbije. Čak i kada ne bude mogao da se kandiduje za predsednika, njegov vetar u leđa bilo kom kandidatu biće jači od svih blokaderskih saveza zajedno.

Advokat Vladimir Đukanović s pravom upozorava da će pritisci na Srbiju sada biti još veći, ali da će odgovor biti mobilizacija oko tradicionalnih i nacionalnih vrednosti.

Ukratko: za promene su potrebni rad, organizacija i harizma, a ne lajkovanje tuđih rezultata.

Vesti iz Budimpešte su realnost Mađarske, a srpska se kroji na domaćem terenu, u srpskim selima i gradovima, gde "faktor Vučić" i dalje ostaje nepremostiva barijera za sve koji politiku vode uglavnom na Tviteru i blokaderskim medijima.