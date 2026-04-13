PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA KONSULTACIJE SA STRANKAMA: Sutra kod Vučića Ruska stranka, Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sutra, u utorak 14. aprila, prvog radnog dana po Vaskrsu, nastavlja konsultacije za političkim stranakama.
Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu s početkom u 9 časova po sledećem rasporedu:
- 09.00 Ruska stranka
- 09.30 Jedinstvena Srbija
- 10.00 Zeleni Srbije
Teme su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.
