Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sutra, u utorak 14. aprila, prvog radnog dana po Vaskrsu, nastavlja konsultacije za političkim stranakama.

Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu s početkom u 9 časova po sledećem rasporedu:

- 09.00 Ruska stranka
- 09.30 Jedinstvena Srbija
- 10.00 Zeleni Srbije

Teme su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

