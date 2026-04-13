Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je ponosan na to kakve su odnose on i Viktor Orban izgradili između Srbije i Mađarske tokom proteklih godina.

- Mi smo kroz istoriju imali vrlo slojevite i teške odnose sa Mađarskom. Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi uspeli smo da izgradimo najbliže odnose između naših naroda - rekao je on RTS i dodao:

- Pre tačno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, poslednje 3 godine ne više od 30, čak 30 puta manje! To je rezultat odgovorne politike i zato sam zahvalan Viktoru Orbanu i mađarskom narodu. Došli smo do iskrenog razumevanja između nas i to nije lako srušiti i zato ću sa poštovanjem govoriti o gospodinu Mađaru i svemu što on predstavlja - rekao je Vučić.