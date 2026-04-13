Slušaj vest

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS istakao je da su mnogi najavljivali njegov pad sa vlasti, pa se osvrnuo na to što se Evropska demokratska partija (poznata i kao Evropske demokrate) javno kladi na to koji će sledeći suverenistički lider pasti!

Naime "demokrate" su objavile listu za odstrel na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Što se ovih mučenika tiče, to su oni što su zvali ove naše blokadere u Pariz pre neki dan, Modem, tako nešto im se zove stranka. Niko živ ne zna. Zamislite stranku koja se zove Modem, nije ni bitno. E oni su njih pozivali, pa im se niko nije ni pojavio, zato što su videli da ovi odavde baš nisu perspektivni, njih nema ko ni da crta ni da precrtava.

- Ja sam ponosan dokle god svi ti koji su uglavnom niko žele da precrtaju nekog slobodarskog lidera suverene i nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode. Što se Mađarske tiče, mi ćemo da pružamo ruku i gospodinu Mađaru, i mađarskoj vladi, i svima. Ali nikakva poniženja niti bilo šta slično ni od koga da trpimo nećemo - rekao je Vučić.

Kaže da su mnogi najavljivali njegov pad i kad su pali Sebastijan Kurc, kad je pao Bojko Borisov, da su govorili da će pasti kad je otišla Angela Merkel i kad je izabran Emanuel Makron.

- Rekao sam jednom da ćemo pobeđivati dok me služi mozak i glava. Samo sam jednu stvar pogrešio, nisam dodao najvažnije, a to je da to ne radimo zbog sebe jer mi je vlasti dovoljno, a potrebno mi je šta će Srbija da čini u budućnosti zbog njenih građana, da li će živeti bolje ili će neko da ih vrati u prošlost. To je borba za građane. Bude li me služila glava, ne budem li imao druge vrste problema, plašim se da će čekati da još mnogi padnu u regionu i da se zalud nadaju - rekao je Vučić. Kad su u pitanju izbori, kaže da ćemo postupiti kako kaže Venecijanska komisija i da će usvojiti sve što traži ODIHR.

Aleksandar Vučić
