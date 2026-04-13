Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani ili do 10. jula ili od septembra do kraja godine.

- Može da bude do 10. jula, onda svakako neće biti u drugoj polovini jula i avgusta, i onda može da bude od septembra do kraja godine - naveo je Vučić.

- Nadležna predmetna institucija doneće odluku o tome, u skladu sa interesima građana - poručio je Vučić.

Istakao je da misli da ljudi to dobro razumeju i da, ako se nastave problemi sa Ormuskim moreuzom i drugi problemi, "moramo da pružimo odgovor koji je aktivan, ozbiljan i odgovoran i koji garantuje sigurnost i stabilnost našim građanima".

- Ako me pitate da se danas održavaju izbori, nama ne bi bilo lako, ali bili bismo mnogo bliže pobedi nego oni, ali nikad ne znate šta može da bude za mesec ili za šest meseci. Kao i u ovih 10 opština, stvari su se promenile bar u četiri opštine u poslednjih 20 dana - rekao je Vučić.