Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će građanima Srbije vrlo brzo biti dostupne inovativne terapije za lečenje više vrsta kancera.

Vučić je, gostujući na RTS-u i odgovarajući na pitanje kada će biti dostupne nove, inovativne terapije, rekao da će to biti veoma brzo, ali će odgovor kada tačno dobiti za dva ili tri dana.

"Plaćamo već od ove godine, tako da stiže od ove godine, za tri godine plaćamo više od 90 i 100 miliona evra. To su ogromne svote novca, ali to produžava život za dve, tri i četiri godine. To su strašno dobre stvari za naše ljude. To je prava briga o ljudima, to je ono što sam želeo, to je ono što sam smatrao najvažnijim", rekao je Vučić.

Dodao je da stižu i novi saniteti i nova ambulantna kola za sva sela po Srbiji.

"Znate koliko imamo starih ljudi u domaćinstvima, i muškaraca i žena, žive sami, nemaju nikakvu podršku, ne mogu da idu do nekog grada, do centra opštine, čekaju da neko dođe u selo, pa da ih neko pregleda, pa da neko porazgovara sa njima. Da pokažete pažnju, brigu, ne košta to toliko mnogo koliko izgleda, ali za sve to moramo da imamo snage", rekao je Vučić.

Dodao je da tako čuvamo živote ljudi na selima, pokazujemo poštovanje prema starijim ljudima, ali i prema deci, koja bi trebalo da ostanu da žive u tim krajevima.

"Što se tiče ovih lekova, to je velika stvar za nas. Oni su dati nama po ceni po kojoj ih je dobio samo još predsednik SAD Donald Tramp u svetu. Zahvalan sam Vladi Ujedinjenog Kraljevstva na tome i verujem da ćemo postići velike rezultate", istakao je Vučić.

Dodao je da Srbija radi sa Rusima i da ćemo biti veoma zahvalni ako možemo da dobijemo deo lekova koji bi kod nas bili primenjivani.