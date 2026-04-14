Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u Dnevniku 2 na javnom servisu poručio da je Srbija ostrvo slobode.

Gostujući u toj informativnoj emisiji na nacionalnoj televiziji, Vučić se osvrnuo i na skandalozno crtanje meta koje je juče izašlo u javnost, a na fotografiji koja to prikazuje nalazi se i predsednik Srbije.

Kao prvi precrtani je mađarski premijer Viktor Orban, čiji je Fides u nedelju izgubio na parlamentarnim izborima od rivala Petera Mađara i njegove Tise.

Skandalozni spisak uz fotografiju s metama objavila je Evropska demokratska partija na društvenim mrežama.

Upitan da to prokomentariše, Vučić je sinoć rekao sledeće:

- Oni ne mogu da budu sledeći jer su niko i ništa, njih niko ne može ni da crta, ni da precrta jer ne predstavljaju ništa.

- Oni su ovde stavili važne ljude, ljude koji imaju dignitet, koji nešto znače... Da vam kažem ja ko je naš zajednički kum, Viktorov, Robertov i moj - naš zajednički kum je sloboda, naš zajednički kum je sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda delanja.

- Naš zajednički kum je da volimo svoju zemlju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj...

"Srbija je ostrvo slobode"

- Ja sam ponosan dokle god svi ti, koji su uglavnom niko, žele da precrtaju slobodarskog lidera suverene, nezavisne i slobodne zemlje.

- Srbija je ostrvo slobode, ponosan sam na tu činjenicu šta god oni govorili i kako god i koliko god oni govorili, zaključio je predsednik Srbije.