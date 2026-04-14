Lideri blokaderske opozicije ponovo u inostranstvu vode kampanju i skupljaju poene, pa su sad otišli u Berlin gde su imali sastanke sa predstavnicima Bundestaga i Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.

Predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, Radomir Lazović iz Zeleno - levog fronta i predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović u prestonicu Nemačke otišli su - što je vrlo interesantno - usred održavanja parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Iz Berlina se ova blokaderska četvorka uključila u program N1, kako bi komentarisali - ishod izbora u Mađarskoj?!

- Šta je pouka tih izbora, pitam prvake četiri opozicione parlamentarne stranke koji su u Berlinu sa zvaničnim predstavnicima tamošnje administracije - pitala je voditeljka Danica Vučenić.

I dok se blokaderska opozicija divi Peteru Mađaru i njegovoj pobedi - koja nema nikakve veze s njima - i koja je ostvarena na njegovom domaćem terenu, oni traže političku podršku iz inostranstva i nastavljaju tužakanje sopstvene države!