Parlamentarni izbori koji su održani u nedelju u Mađarskoj, na kojima je pobedio Peter Mađar, postali su glavna tema domaće i šire javnosti, a komentarisanje mađarskih izbora od strane opozicionih lidera, konkretno Dragana Đilasa (SSP) zasmetalo je novinaru s blokaderske Nove S Željku Veljkoviću. 

Naime, Đilas je među prvima komentarisao Mađarovu pobedu uz ocenu da "uskoro sloboda stiže i u Srbiju". Veljković se ironično osvrnuo na Đilasov tvit ističući najvažniju činjenicu:

- Najlepše je kad političar koji 14 godina nikad nije pobedio nekog tamo Vučića, misli da treba da objašnjava kako je Orbana pobedio Peter Mađar - naveo je novinar u objavi na Iksu.

Dragan Đilas je samo jedan u nizu blokaderskih lidera koji je slavio pobedu Petera Mađara u Mađarskoj kao da je pobeda blokadera u Srbiji. Istih onih blokadera koji su na lokalnih izborima 29. marta izgubili u svih 10 opština - od SNS i Vučića!

