Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu i tom prilikom govorio je i o vojnom roku.

Rekao je da je izvesno da redovno služenje vojnog roka počne u martu sledeće godine.

- Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene u septembru - oktobru, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to budu vrlo pristojni. Mislim, kad govorite vojni rok, to sad kao da je godinu dana što smo mi služili, nije, ovo je sad 75 dana, kako da vam kažem, to je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će i mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti i šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. I mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija - naveo je Vučić.

On je rekao da će džava posebno podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima.

- Od Sombora do Pirota, u različitim pograničnim delovima, od Priboja do Zaječara, u Zaječaru svakako, ali videćemo još negde u Borskom okrugu... Znam ja i koji bi objekat oni hteli, samo što za to nemaju dovoljno para, pa sad dolaze po nove pare, ali svejedno, gledaćemo kako i na koji način da to osnažimo, a time snažimo i te lokalne samouprave, čitave delove Srbije, jer ti ljudi troše novac, oni će da imaju svoju platu, trošiće svoj novac u gradu, dolaziće im porodice, neko mora da ih nahrani i hlebom i mlekom, uljem i šećerom, solju i jajima i svim drugim... Tako da ti gradovi će time dobiti de fakto po jednu novu fabriku i to i te kako važnu fabriku, tako da su to dobre stvari - rekao je Vučić.

Predsednik je izjavio i da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će naša zemlja imati najbolje dronove u ovom delu sveta.