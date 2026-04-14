Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra, za 11 sati, vanrednu sednicu Skupštine na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, SRCE, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i nepreduzimanje nijednog akta tim povodom od strane predsednika vlade.

O sednici Skupptine na kojoj će se glasati o poverenju Vladi upitan je danas i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovorio da su to "redovna skupštinska posla".