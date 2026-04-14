Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u sedištu SNS.

Vučević i Bocan-Harčenko razmotrili su u otvorenom i prijateljskom razgovoru složene međunarodne prilike, koje se svakodnevno menjaju, kao i bezbednosne i ekonomske izazove i sva druga pitanja koja se neposredno tiču obe zemlje.

Miloš Vučević Aleksandar Bocan Harčenko
Tom prilikom, predsednik Vučević poručio je da je politika predsednika Vučića, koju verno sledi Srpska napredna stranka, politika mira i stabilnosti i vojne neutralnosti.

Naša politika je ekonomski jaka Srbija koja brine o svojim građanima, i neguje prijateljstva i na Istoku i na Zapadu, a odnose naše dve države i naroda zasnivamo na vekovnom prijateljstvu, saradnji i razumevanju, zaključio je predsednik Vučević.

