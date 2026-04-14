Tekst objavljen na portalu blokaderske Nova S, pod naslovom "Šta treba da se desi da SNS padne: Tri zadatka za studente i opoziciju i tri za Evropsku uniju" - nije ništa drugo no predstavlja otvoren poziv na spoljno mešanje u unutrašnje stvari države. Rušenje predsednike Srbije Aleksandra Vučića kao ultimativna želja i cij blokaderskog pokreta u Srbiji prelazi granice Srbije i u ispomoć zove spoljne faktore ne vodeći mnogo računa o narodu Srbije koji jedini odlučuje o sudbini svoje države!

Sagovornici Nove kao jedan od ključnih preduslova za promenu vlasti, navode da Evropska unija unapred pošalje poruku da neće priznati izbore u Srbiji.

Važan element ovog teksta je i otvoreno zalaganje za finansijski pritisak Evropske unije na Srbiju. Pozivi da se obustave evropska sredstva, dok se ne izvrši politička promena, predstavljaju direktan udar na ekonomske interese zemlje, ali i na život njenih građana. Umesto brige o tim merama i njihovim posledicama, one se tretiraju kao instrument političke borbe.

Pored toga, insistiranje na izbacivanju Srpske napredne stranke iz evropskih političkih struktura pokazuje da se politička konkurencija ne vodi isključivo unutar Srbije, već da se traži njeno slabljenje preko međunarodnih kanala. To jasno govori o tome da su spoljni faktori ti koji treba da odlučuju o našim političarima.

Danas smo pored ovog apela sa blokaderskog portala bili svedoci i realnog stanja na terenu, u Berlinu - gde je boravila blokaderska opozicija, na sastancima s predstavnicima Bundestaga i Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.