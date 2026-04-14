Postavljanje Tanje Vukićević za vršioca funkcije šefa Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu, prema rečima sagovornika Kurira iz vrha srpskog pravosuđa, školski je primer kako izgleda udomljavanje kadrova lojalnih vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.

Tanji Vukićević mandat u Visokom savetu tužilaštva istekao je 6. aprila ove godine, ali je ona prema rečima našeg sagovornika, ekspresno, istog dana nagrađena rukovodećim mestom.

- Dok su tužioci u Šumadiji godinama gradili karijere na terenu, iz Beograda im je „padobranom“ spuštena žena koja je u Savetu služila isključivo kao produžena ruka vrhovne tužiteljke. Ovakva "prekomanda" jasno pokazuje da se u tužilačkom sistemu koji kontroliše Zagorka Dolovac, ne napreduje zbog znanja, kvaliteta ili mukotrpnog rada, već zbog lojalnosti - zaključuje sagovornik iz tužilaštva.

Tanja Vukićević Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, Vukićevićeva na čelo Apelacije u Kragujevcu dolazi sa "preporukom koju bi svaki profesionalac želeo da izbegne". On podseća da je Više javno tužilaštvo u Beogradu u svom zvaničnom saopštenju, od pre nekoliko meseci, jasno poručilo da je ona radila direktno protiv interesa te institucije, optužujući je za pritiske i opstrukcije.

- Kada jedno tužilaštvo javno označi člana Saveta kao nekoga ko minira sopstvene kolege, postavlja se logično pitanje: kako je moguće da takva osoba sada dobije priliku da šefuje celom jednom regionu? - dodaje sagovornik.

On navodi i da Vukićević ne uživa poštovanje kolega, kako zbog svoje karijere, tako i zbog upravo zbog načina izbora.

- U gradu koji ima na desetine kvalitetnih tužilaca, vrhunskih stručnjaka sa biografijom bez ikakve mrlje, dakle sa ljudima koji su svoj posao radili marljivo, ovakav izbor šefa ne može da se doživi drugačije nego kao direktna uvreda za svakog poštenog pravosudnog radnika - navodi naš izvor i dodaje da ovakve odluke šalje samo poruku da profesionalizam, staž i rezultati rada ne znače ništa u poređenju sa ličnim vezama, što je prema njegovim rečima dovelo do nikad većeg pada morala među zaposlenima u kragujevačkom pravosuđu.