Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u sredu, 15. aprila 2026. godine, u 8.00 časova, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu.

Nakon toga, predsednić će se sastati sa potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevoom u 10.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

U 12.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike nastaviće se konsultacije sa predstavnicima Narodne stranke.

