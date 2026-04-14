Jedinica za ratne zločine kosovske policije privela je danas posle podne Dejana Pelevića iz Sočanice. Kako je saopšteno, pripadnici Direkcije za istragu ratnih zločina danas u Sočanici kod Leposavića uhapsili muškarca srpske nacionalnosti zbog sumnje da je počinio krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovinštva“ i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

Prema rečima njegove supruge, privođenje se dogodilo pred očima njihovih unučića, što je dodatno uznemirilo porodicu.

Pelevićeva supruga je za Kosovo onlajn rekla da ih je situacija zatekla i ostavila u šoku.

„Sve se desilo iznenada, pred decom. U velikom smo stresu i još uvek ne znamo šta se tačno dešava“, kazala je ona.

Porodica je, kako navodi, angažovala advokata Predraga Miljkovića koji bi trebalo da pruži pravnu pomoć i više informacija o slučaju.

Prema rečima komšija, Pelević je poznat kao miran i staložen čovek, koji nikada nije pravio probleme. Komšije kažu da je Pelević tokom svoje karijere radio najpre u srpskoj, a potom i u kosovskoj policiji.

- Uhapšeni se, na osnovu sprovedene istrage, sumnjiči da je kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije tokom rata stacioniran u policijskoj stanici Srbica, uniformisan i naoružan u martu 1999. godine u Srbici, u saučesništvu sa drugim pripadnicima učestvovao u policijsko-vojnoj operaciji u kojoj je nasilno proterao civile sa njihovih imanja, tukao, mučio, povređivao i lišio života 15 albanskih civila, dok je 16 drugih civila nestalo na dve lokacije u Srbici - navodi se u saopštenju policije.