Sastanak počinje u 8 časova, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

Dolazak predsednika Republike i vrhovnog komandanta oružanih snaga na sastanak

Dolazak najviših zvaničnika na sastanak

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre.

Vučić je nabrojao i ko će sve i iz Republike Srpske prisustvovati tom sastanku, ceo državni vrh - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, te Savo Minić, premijer Srpske.

Vučić: Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

Podsetimo, Vučić je tokom obilaska novoizgrađenog objekta Kobri rekao i da "mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, o svom nebu, moramo da brinemo o našoj deci, o svima, i zato ulažemo mnogo".

- I taj novac koji ulažemo je ogroman. Ja ne znam da li ste vi bili u starom objektu Kobri, to su bile barake, bukvalno barake. Ja sam, mene je, mene je kao predsednika bilo malo sramota kada sam ih posećivao. Ja sa tim ljudima živim svaki dan, najviše vremena sa njima provodim u svom životu, dakle, više nego sa svojom decom, jer na poslu provodim najviše vremena. I sada sam mnogo srećan što smo uložili mnogo novca u ovo, to su desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih i najboljih objekata, i već od sledeće godine nema opravdanja zašto su Kazahstan i Kina ispred nas. Mi smo dobri, vrlo dobri, ali oni ljudi su neverovatni, a ja hoću da ih oni dostignu i po tom pitanju.

- I naravno, kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, vredno, marljivo, popunjavamo bojevom municijom. Nismo imali, kad kažem pre svega vi, mislim velikim kalibrima, dovoljnu popunu.

- Sutra ćemo od načelnika Generalštaba čuti da li je sada to bolje ili ne. Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.