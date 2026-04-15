Kako se izgradnja nekih od najvećih državnih megaprojekata polako ali sigurno bliži kraju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je poruku na Instagramu uz fotografije gradilišta na kojima se izvode pomenuti radovi - što jasno pokazuje da je ovo jedini ispravni put koji predsednik vidi za našu zemlju.

Kao što se može videti, u fokusu su projekti koji se realizuju u sklopu priprema za EXPO 2027, kao i širi planovi razvoja saobraćajne i sportske infrastrukture širom zemlje.

Želim da ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji zajedno uradimo velike stvari za našu zemlju – napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Među najvažnijim projektima koji se realizuju ili planiraju su izgradnja Nacionalnog stadiona, razvoj novih saobraćajnih koridora, kao i unapređenje putne i železničke mreže. Ovi projekti deo su šireg investicionog ciklusa koji, prema ranijim najavama, treba da obuhvati i dodatno povezivanje glavnih regionalnih centara i unapređenje infrastrukture uoči EXPO 2027.

