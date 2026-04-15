Predsednik je juče, na proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, izjavio da je izvesno da redovno služenje vojnog roka počne u martu sledeće godine.

- Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene u septembru - oktobru, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to budu vrlo pristojni. Mislim, kad govorite vojni rok, to sad kao da je godinu dana što smo mi služili, nije, ovo je sad 75 dana, kako da vam kažem, to je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će i mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti i šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. I mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija - naveo je Vučić.