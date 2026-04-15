VUČIĆ OTKRIO VELIKE PLANOVE ZA VOJSKU SRBIJE! Sveobuhvatna transformacija vojnih sposobnosti i nešto što samo NAJVEĆE SILE NA SVETU imaju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te celokupnim rukovodstvom Republike Srpske, da je modernizacija i jačanje Vojske Srbije jedan od ključnih državnih prioriteta države, uz naglasak na ubrzano uvođenje savremenih tehnologija i unapređenje odbrambenih kapaciteta.
Govoreći o planovima za dalji razvoj Vojske Srbije, Vučić je istakao da se ide ka sveobuhvatnoj transformaciji vojnih sposobnosti, sa posebnim fokusom na robotizaciju i dronove.
Kako je poznato, koncept razvoja robotizovanih i bespilotnih sistema u vojsci danas primenjuju samo najrazvijenije vojne sile, poput Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Rusije, Kine i Turske, koje već razvijaju ili koriste različite oblike autonomnih i bespilotnih sistema u okviru svojih oružanih snaga.
- Stanje naše vojne moći, odbrambeni potencijali i odbrambeni kapaciteti, kao i kapaciteti koje tek planiramo da nabavimo kako bismo te sposobnosti dodatno unapredili. Danas sam, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, predložio izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljonaopremljene robotizovanim platformama, kao i organizacione pripreme za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije. Takođe, predviđa se uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijom i vatrom avijacije, kao i dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama - naveo je Vučić.
Vučić je posebno naglasio i potrebu za digitalizacijom i robotizacijom vojske, ali i važnosti da se ovim promenama pristupi sa entuzijazmom, odnosno da se ovaj vid promene, u očima pripadnika Vojske Srbije, ne karakteriše kao nešto negativno, već kao mogućnost za nešto zaista veliko.
- Digitalizacija i robotizacija naše armije, poručio sam oficirima da u tome učestvuju sa entuzijazmom - rekao je Vučić.
Predsednik je juče, na proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, izjavio da je izvesno da redovno služenje vojnog roka počne u martu sledeće godine.
- Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene u septembru - oktobru, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to budu vrlo pristojni. Mislim, kad govorite vojni rok, to sad kao da je godinu dana što smo mi služili, nije, ovo je sad 75 dana, kako da vam kažem, to je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će i mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti i šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. I mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija - naveo je Vučić.
On je ocenio da je bezbednosna situacija u regionu složenija nego ranije, navodeći da je Srbija suočena sa novim bezbednosnim izazovima.
- Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru, pre svega zbog delovanja trojnog saveza. U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, očekuju nas velike i važne posete, a napravili smo i velike narudžbine za našu vojsku. Popuna stanja vojnicima i ubojnim sredstvima je nikada veća, ja nikada nisam zadovoljan, ali se vidi napredak - dodao je Vučić.
On je na kraju sa ponosom istakao da će naš sistem protivvazdušne odbrane biti dodatno ojačan.
- Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, da ćemo sve da vidimo, od strateške avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu koja se sastoji i od elektronskih ometača i od elektronskih napadnih sredstava i od one opreme i onog oružja i oruđa koja služe za zaštitu trupnih jedinica, dakle za zaštitu naših trupa, do onih koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega drugog - poručio je Vučić.
