Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na izjave ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je ranije ocenio da je Vučić "iskusan političar" koji razume raspoloženje svog naroda. Govoreći o toj izjavi, Vučić je poručio da Lavrov nije izneo netačne tvrdnje i da Srbija nastavlja da vodi politiku očuvanja svoje pozicije u međunarodnim odnosima.

- Ništa od onog što je rekao Sergej Lavrov nije slagao i nije netačno. Do sada smo izdržali, koliko ćemo još moći, videćemo, ali mislim da je to bila ispravna politika i izabran sam od strane naroda kao neko ko treba da štiti njegovu slobodu, nezavisnost, suverenitet. Daću sve od sebe da takvu politiku vodimo i u narednom periodu. - rekao je Vučić.

On je, nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te celokupnim rukovodstvom Republike Srpske, dodao i da je u razgovorima između Rusije i Kine, kako mu je poznato, bilo reči i o Srbiji, uz ocenu da se situacija u međunarodnim odnosima dodatno komplikuje.

- Jasno mi je da je to bila važna tema i na sastanku kineskog i ruskog ministra spoljnih poslova. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja sa različitih strana od Srbije u narednom periodu, ali svakome je Bog dao onoliko tereta koliko može da ponese - naveo je predsednik.

Naveo je da nije preveliki optimista kada je reč o situaciji u svetu, ali da će biti važnih koraka u narednom periodu po pitanju zakona koji će biti doneti i koji su usklađeni sa EU, ali i po pitanju ozbiljnije saradnje sa SAD, kao i daljeg unapređenja saradnje sa Kinom i očuvanja i unapređenja saradnje sa Rusijom.

- Koliko će to sve moći da opstane? Da vam garantujem, ne mogu. Da će biti lako, neće, ali nije ni do sada bilo sasvim jednostavno. Naše je da se borimo za svoju zemlju. Mi preči, veći, lepši i rekao bih, jedini sveti cilj od čuvanja Srbije, nemamo - naglasio je Vučić.

Podsetimo, Lavrov je ranije izjavio da Srbija pokušava da vodi politiku balansiranja između Evropske unije, Rusije i Kine, uz ocenu da Zapad vrši pritiske da se Beograd uskladi sa politikom sankcija prema Moskvi. On je istakao da Rusija poštuje stav Srbije i njen evropski put, ali bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom, navodeći da "srpski narod tradicionalno ima dobre odnose sa Rusijom", kao i da Moskva i Peking podržavaju pravo Srbije da samostalno bira svoju budućnost.