Blokaderi su još jednom pokazali svoju dvoličnost i demonstrirali duple aršine! Naime, na skup podrške koji su blokaderi organizovali ispred blokadeske N1- privatne televizije koju su vlasnici prodali - ljudi su organizovano dovoženi autobusom, dok su sve vreme upravo na ovim medijma, građane koje su autobusima dolazili na skupove podrške SNS nazivali "plaćenicima" i "sendvičarima".

Ali ni to nije sve, jer je na ovom blokaderskom skupu učestvovala i lažna ekološka aktivistkinja Ljiljana Bralović koja je poznata široj javnosti po - pretnjama!

Naime, na sniku koji je osvanuo da društvenim mrežama vidi se da je na skup blokadera koji je održan juče uveče ispred N1, kako je rekla reporterka "građane iz Vojvodine" dovezao blokader Miliomir Jaćimović, koji je svojevremeno pretio da će blokirati Beograd sa 300 autobusa.

Podršku blokaderskoj N1 pružiča je i neslavno čuvena lažna ekološkinja Ljilana Bralović koji je nedavno u Čačku izrekla jezive pretnje:

- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - izjavila je Bralovićeva u januaru.

Bralovićeva je takođe poznata po sramnoj karikaturi na kojoj blokaderi Zlatko Kokanović ubija predsednika Srbije Aleksandra Vučića.