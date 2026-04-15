"PRIHVATAM DUEL NA N1, NEKA GOCI BIRA VREME!" Vučić o debati sa predstavnikom Evropskih demokrata: Ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su lažovi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa oduševljenjem prihvata poziv na televizijsku debatu sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP) Sandrom Gocijem na N1 televiziji i istakao je da je snaga u argumentima koje iznosite.
"Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov"", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li se predomislio kada je reč o duelu na televiziji N1 na koji ga je pozvao Goci.
"Verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne, pokazaće se da su i on i N1 lažovi. Ja u to ne verujem, ali videćemo. Nemojte da vas podsetim od kada te priče slušam, još od pada Pontea u Rumuniji. Znate li koliko je premijera Rumunije prošlo? Pa o Sebastijanu, pa o Zaevu. I svaki put je bilo - sledeći je Vučić. Problem je u njihovim glavama, ko će biti na vlasti, odlučuju građani Srbije, ne stranci''.
Sandro Goci je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u video poruci objavljenoj juče rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1", na šta je predsednik Srbije odgovorio da je "više puta jasno istakao da je spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika".
- Dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje a ja nisam niti ću biti džak za udaranje - poručio je predsednik Vučić.
