Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa oduševljenjem prihvata poziv na televizijsku debatu sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP) Sandrom Gocijem na N1 televiziji i istakao je da je snaga u argumentima koje iznosite.

"Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov"", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li se predomislio kada je reč o duelu na televiziji N1 na koji ga je pozvao Goci.

"Verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne, pokazaće se da su i on i N1 lažovi. Ja u to ne verujem, ali videćemo. Nemojte da vas podsetim od kada te priče slušam, još od pada Pontea u Rumuniji. Znate li koliko je premijera Rumunije prošlo? Pa o Sebastijanu, pa o Zaevu. I svaki put je bilo - sledeći je Vučić. Problem je u njihovim glavama, ko će biti na vlasti, odlučuju građani Srbije, ne stranci''.

Sandro Goci Foto: Printscreen/ N1

Sandro Goci je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u video poruci objavljenoj juče rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1", na šta je predsednik Srbije odgovorio da je "više puta jasno istakao da je spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika".

- Dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje a ja nisam niti ću biti džak za udaranje - poručio je predsednik Vučić.