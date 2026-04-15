Predsednik Aleksandar Vučić je objasnio da će izbori, koji će biti ove godine, biti u skladu sa ustavom i zakonom, pitanje je kako će se druga strana ophoditi prema njima. Na lokalnim izborima smo mogli da vidimo raskole unutar same opozicije.

Na ovu temu su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorili Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- Ja imam drugačije mišljenje, mislim da izbori nisu potrebni, tačno je da mora da se izađe na izbore kada Ustav to nalaže ali u Srbiji imate stabilan parlament, stabilnu vladu i vlast. Zbog čega se prave izbori? Izbori dolaze ili kada istekne mandat ili kada je neka kriza, postoji energetska kriza u Evropi i verovatno ćemo i mi imati posledice do kraja godine - rekao je Gajović

Kako kaže, on ne vidi razlog za izbore osim što jedan deo javnosti to zahteva i traži. Navodi da oni smatraju da će to njima ići u korist.

"Opozicija je na turi tužakanja u Evropi"

- Mnoge stranke koje su bile na konsultacijama sa predsednikom, takođe nisu bile za izbore. Kako treba da se potumači što neke opozicione stranke uopšte nisu došle na konsultacije, i to može da se shvati kao da su izbori nepotrebni. Mislim da moje mišljenje ima neke korene i određenu logiku. Nije mi jasno šta je opozicija tražila u Evropi, ne znam šta su tražili i zahtevali u Briselu. Moje lično mišljenje je da treba raščistiti stvari prvo u svojoj kući - tvrdi Gajović.

Kako kaže, on se na taj način ponašao i kada je bio državni sekretar, ukoliko je mislio da nešto nije u redu, to je rešavao sa svojim državnim organima, nije išao u Brisel kako bi se žalio.

- Ja i grupa koja je na turi po Evropi, imamo različite stavove o nacionalnim interesima,rodoljublju i drugim stvarima. Nisu u pitanju samo njih 4, setimo se koliko je puta rektor Đokić išao u Evropu da tužaka i vlast i predsednika. To je protiv nacionalnih interesa Srbije, to je takođe nešto što ja ne mogu da prihvatim. Meni je to veoma ružno - rekao je Gjović.

Kako kaže, smatra da opozicija generalno radi protiv Srbije.

Saša Gajović, novinar i publicista

"U početku su rekli da ne žele da se bave politikom, sada vidimo da ipak žele"

- Posle 15. marta, nekako je postalo jasno da građani Srbije sve bolje razumeju o čemu se radi i da je reč o obaranju sistema. U početku je bila užasna tragedija koja se desila na železničkoj stanici u Novom sadu, tada smo čuli da niko ne želi da se bavi politikom od ljudi koji su tada izašli sa razlogom. Kanije smo saznali da oni žele da se bave politikom - rekla je Raguš i dodala:

- Imali smo priliku da čujemo da oni žele sistemske promene i bolje institucije ali smo imali prilike da čujemo izvikivanje pravde na ulicama gradova u Srbiji. Videli smo da nelegalnim radnjama traže legalnost i to je odbilo deo mladih ljudi, neki su rekli da samo žele da studiraju i da to nije njihova priča.Na početku su se pojavili i studenti koji su izašli na razne medijske kanale i koji su govorili o tome da to nije većina studenata već je do 5% studenata koji su upisani na beogradskim fakultetima - tvrdi Raguš.

Navela je da je užasno kada postoji neko ko vodi određenu instituciju dugi niz godina i onda odluči da je iskoristi radi svoje karijere.

- Đokić je zloupotrebio brojne mlade ljude radi svoje političke karijere i radi svojih stavova. Svako ima pravo na svoj politički stav i svako ima pravo da misli drugačije ali dajte da budemo u okvirima onoga što je ustav propisao. Ja sam davnih godina učestvovala u takvim aktivnostima, posle 1968. godine imali smo prve studentske demonstracije, ja sam tada bila student prodekan na mom fakultetu i nikada niko nije nekome branio da uđe na fakultet, bilo je potpuno drugačije - objasnila je Raguš.

