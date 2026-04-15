Na poziv kongresmenke Klaudije Teni zajedno sa Pupin inicijativom, na Kapitol Hilu je održan prvi kongresni brifing posvećen odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja značajnu prekretnicu u pozicioniranju Srbije u okviru institucionalnog dijaloga u Vašingtonu.

Brifing je održan na poziv kongresmenke Klaudije Teni, kopredsedavajuće Srpskog kokusa u Kongresu SAD, i okupio je predstavnike Kongresa, diplomate, političke savetnike i relevantne aktere iz oblasti spoljne politike.

Tom prilikom, Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative, predstavio je Godišnji izveštaj o odnosima Srbije i SAD za 2025. godinu, koji pruža sveobuhvatnu analizu ključnih trendova, izazova i strateških prilika u bilateralnim odnosima.

Vuk Velebit i Klaudija Teni - Prvi kongresni brifing o odnosima Srbije i SAD Foto: Kurir

U okviru brifinga istaknuto je da se odnosi Srbije i SAD sve više razvijaju kroz konkretnu saradnju u oblastima bezbednosti, ekonomije, tehnologije i energetike, te da je u toku postepena transformacija odnosa ka većem stepenu strateške usklađenosti.

Posebno je naglašeno da ovaj brifing predstavlja prvi korak ka sistematičnijem i institucionalizovanom dijalogu sa američkim zakonodavnim telom, što je od ključnog značaja za dugoročno jačanje bilateralnih odnosa.

„Ovo nije samo još jedan događaj, već važan institucionalni iskorak. Po prvi put, odnosi Srbije i SAD su predstavljeni direktno u okviru Kongresa, uz fokus na konkretne rezultate i buduće pravce saradnje“, izjavio je Velebit.

Pupin inicijativa nastaviće da radi na produbljivanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država, sa ciljem jačanja ekonomske i energetske saradnje, kao i bezbednosnog partnerstva.

O Pupin inicijativi

Pupin inicijativa je vodeći srpsko-američki tink-tenk posvećen jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i unapređenju strateške saradnje u ključnim oblastima.

