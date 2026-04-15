Ministar kulture Nikola Selakovic izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je cilj pokretanja postupka za takozvanu aferu Generalštab srozavanje i diskreditacija najviših organa vlasti u Srbiji, stvaranje unutrašnje nestabilnosti kao i sprovođenje političkih promena mimo zakonskih procedura.

Kako je naveo ministar Selaković, ključnu ulogu u tome imao je Javni tuzilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koji je pokrenuo taj postupak, na osnovu anonimne krivične prijave.

Mladen Nenadić

- Ovaj postupak je politički motivisan. Nema za cilj eventualnu odgovornost pojedinca, vec da dovede u pitanje temelj države. JTOK je pokazalo političku motivisanost - naveo je ministar danas pred sudom, iznoseći brojne dokaze.

Nikola Selaković dolazi na ročište u Specijalni sud

On je naveo i da kao čovek koji stoji pred sudom, ali i bivši ministar pravde u dva mandata, odgovorno tvrdi da njegovi saradnici kao ni on sam nisu počinili krivična dela, kako što tvrdi tužilaštvo.

Ministar Selakovic u sudnici je danas izneo teške optuzbe na račun tužioca Nenadića, navodeći da ucenjuje pojedince iz vrha policijskih struktura da postupaju po njegovom nalogu, ali i tužilackog saradnika koji je učestvovao u istrazi Radeta Bajića, koji drži političke govore na blokaderskim skupovima.

