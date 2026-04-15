Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je danas da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, a što su predložili poslanici opozicije.

- Sednica na čijem je dnevnom redu predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi samo je prekinuta i nadam se da ćemo o tome raspravljati već za nekoliko nedelja, izjavio je Milenko Jovanov.

On je na konferenciji za novinare posle prekida sednice zbog nedostatka kvoruma, rekao da će se glasati o poverenju Vladi iako je, po njegovim rečima, iz današnjih dešavanja u Skupštini Srbije "jasno da to poverenje postoji".

"Relativno brzo očekujte nastavak sednice s tačkom dnevnog reda izglasavanje nepoverenja Vladi. Daćemo kvorum, omogućićemo raspravu kao što smo se dogovorili samo da se završi sednica koja se za sutra zakazuje i onda možemo očekivati raspravu o poverenju Vladi", kazao je Jovanov.

Sednica Skupštine Srbije - 15. april 2026. Foto: Marko Karović

Ponovio je da "nema govora" da je Vlada izgubila podršku većine u parlamentu.

"Ostajemo otvoreni za sve dogovore i inicijative, kao kad je bila u pitanju tema litijuma. Ne bežimo od rasprave, uvereni smo da su naši argumenti mnogo jači od argumenata opozicije", naveo je šef poslanika SNS.

Jovanov je odbacio kritike poslanika opozicije što vlast nije dala kvorum za početak današnje sednice.

"Danas ponovo imamo jasnu sliku da ne neki poslanici ni posle dva mandata aposlutno nisu savladali skupštinski Poslovnik i da ne znaju sta je razlika izmeju zasedanja i sednice, šta znači kad je Skupština i redovnom a šta kad je u vanrednom zasedanju", kazao je Jovanov.

U međuvremenu je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala za sutra novu sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu više predloga zakona, između ostalog o zaštiti potrošača i o trgovini, kao i više međudržavnih sporazuma.