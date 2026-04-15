Ministar kulture Nikola Selaković koji je danas, iznoseći odbranu pred Specijalnim sudom u Beogradu, izjavio da je postupak koji je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo protiv njega i njegovih saradnika politički motivisan, naveo je i da je to tužilaštvo u montiranju afere sarađivalo sa parlamentarnom i vanparlamentarnom opozicijom.

U svemu tome, posebno je istakao uloge tužilačkog saradnika Radeta Bajića i glavnog tužioca JTOK Mladena Nenadića.

- Doživeo sasm da me ljudi koji ruše vlast sa stranim faktorom optužuju za teška krivična dela - rekao je danas iznoseći svoju odbranu ministar Selaković, tvrdeći da je jedan od ključnih dokaza za to da je JTOK, kada je pokrenulo ovaj postupak, imalo politički motivisan cilj promene vlasti, ministrov sastanak sa tužiocem Nenadićem u kabinetu ministra kulutre 25. marta prošle godine.

Mladen Nenadić

- Toga dana je od 14.30 do 15.50 sati u mom kabinetu ministra kulture boravio Mladen Nenadić. Čovek koji se u to vreme još uvek nije pojavljivao na političkim tribinama, čovek kog poznajem duže od 10 godina, jer sam bio ministar pravde u vreme kada je on izabran za tužioca JTOK. Zapalio je u mom kabinetu cigaretu, što nije običaj, tražio da popije koju rakiju. U isto vreme dok su u drugom kraju ministarstva boravili pripadnici SBPOK-a. Taj susret je bio četri dana posle jezivog napada kamenicama na građane u Nišu, i za mene je razgovor počeo neobično, iznenađujuće, jer je Nenadić negativno komentarisao predsednika Srbije - opisivao je susret s tužiocem Nenadićem u svom kabinetu ministar kulture, ali ga je postupajući tužilac u predmetu "Generalštab", Vojislav Isailović, prekinuo tražeći od sudskog veća "da zaštiti tužilaštvo i ne dozvoli Selakoviću da govori o stvarima koje nisu predmet optužnice".

Na ovo je odmah reagovao i branilac Nikole Selakovića, advokat Dragan Palibrk, zahtevajući od veća da ne prekida iznošenje odbrane, jer je sve što ovaj okrivljeni ima da kaže "veoma važno i u kontekstu njegove odbrane", pa je ministar nastavio izlaganje:

- Ja vrlo biram reči, ne iznosim uvrede. Govorim o Mladenu Nenadiću kao čoveku kog poznajem duže od postupajućeg tužioca. Iznosim činjenice o sastanku u kabinetu kom je prisustvovala i Slavica Jelača (takođe okrivljena, prim. aut.), za koju je Nenadić govorio da je najveći stručnjak i "da ako bi Jelača trebalo da bude uhapšena, došao bi on lično". U mom telefonu imam i poruke, naravno da sam ga pitao i za ovaj predmet, a on je odgovorio "da se prijatelja ne odriče, a da sam ja jedan od njih". Tada mi je rekao i jednu važnu stvar, ja sam se požalio na postupanje policije prema ženama, a on mi je suptilno ukazao na nešto drugo, što sam kasnije shvatio - da jedan deo vrha polcije, koja postupa po njegovom nalogu, on "drži u šaci" i ucenjuje. Rekao je "da deo policijske organizacije "ima" za određena dela i da oni po njegovom nalogu moradu da čine dela koja se ne čine" - rekao je u sudnici ministar kulture, navodeći da se JTOK ponaša kao organizovana kriminalna grupa, ali i da je živeo u zabludi da je reč o "časnim i poštenim ljudima".

- Preko bande, bitange ruše državu - nastavio je Selaković, na šta je odmah reagovao sudija koji ga je opomenuo na rečnik u sudnici.

- Ponela me je emocija, izvinjavam se - odgovorio je ministar i pojasnio da je za njega odnos Nenadića i ljudi iz "policijske organizacije za njega nepojmljiv jer vrh jednog državnog organa ucenjuje vrh drugog".

Minisar pred sudom otkrio teške zloupotrebe Nikola Selaković, dana je na početku iznošenja odbrane, otkrio i da zna da iza "anonimne krivične prijave" po kojoj je postupalo JTOK stoji Dubravka Đukanović, profesor i nekadašnja direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koja je javnosti postala poznata pošto je 2024. podnela ostavku na tu fukciju i napisala "da su je Aleksandar Vučić i Siniša Mali naterali da ode sa funkcije", a potom se redovno oglašavala u opozicionim medijima, kao i njena zamenica Esteli Radonjić Živković, supruga jednog ministra iz prethodne vlasti. Iznoseći motive koji su vodili Dubravku Đukanović, minisar Selaković je detaljno govorio o otme da je reč o ženi koja se predstavljala kao žrtva političkog progona, od momenta kada je njen suprug smenjen sa mesta savetnika ministra kulture, a porodično im onemogućeno da preko privatne porodične firme, preko javnih tendera ispumpavaju novac iz budžeta Srbije. Ministar je detaljno pred sudom govorio o projektima koja je njihova porodična firma dobila na tenderima, u vreme dok su bili na funkcijama. - Pošto sam smenio njenog muža, ispalo je da smo gurnuli ruku u osinje gnezdo, u zmijarnik, jer smo srušili njihov sistem funkcionianja, od kog su kupili stanove, garaže, stanove u inostranstvu koje nisu prijavili - naveo je ministar i dodao da je gotovo identična situacija i sa zamenicom Dubravke Đedović.

U svom izglanju, ministar se detaljno osvrnuo i na ulogu tužilačkog saradnika Radeta Bajića koji je, kako je naveo, tokom predistrage sproveo najveći broj radnji, saslušavao svedoke, dok je, s druge strane, "javno, bez stida i srama paralelno bio prisutan na opozicionim skupovima, na demonstracijama koje su bile nasilne, čak je održao i politički govor i javno izneo političke stavove".

- Pristrasnost tužilaštva više nije pretpostavka, nego najogoljenija isitna - naveo je ministar Selaković, koji je na početku svoje odbrane, kako je Kurir objavio, naveo i da je cilj pokretanja postupka zbog navodnih zloupotreba vezano za skidanje oznake kulturnog dobra za zgradu Generalštaba koja je teško oštećena tokom bombardovanja, bio srozavanje i diskreditacija nosilaca vlasti u Srbiji, stvaranje unutrašnje nestabilnosti, ali i sprovođenje političkih promena mimo zakonskih procedura.

- Odgovorno, čista srca i savesti mogu da kažem da je, sve što se dešavalo po pitanju ruševina zgrade Generalštaba, potencijalnih investitora, bila velika šansa za Srbiju i sve njene građane. Ja, kao ni moji saradnici, nismo imali nikakvu korst od toga, imala bi je Srbija i svi građani, ali je nažalost zbog svega navedenog, nisu imali. Odgovorno tvrdim da moji saradnici i ja ni jednim postupkom nismo nikole obezbedili korist, niti oštetili državu - izjavio je minsitar u sudnici, navodeći da su njegovi saradnici koji su takođe obuhvaćeni optužnicom vrhunski stručnjaci, a da svaki put kada dolaze u Specijalni sud "moraju da prolaze kroz toplog zeca, špalir ljudi koji viču, dobacuju im i gađaju ih".