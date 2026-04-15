Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pisanje N1 da "sami određuju goste i teme" i da je "neprihvatljivo" međusobno povezivanje generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

- N1 i Sandro Goci otišli tetki da odnesu lek. Duel sa predsednikom Aleksandrom Vučićem može da sačeka... Nije hitno - napisala je na mreži X.

Reakcija predsednika Vučića

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa oduševljenjem prihvata poziv na televizijsku debatu sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP) Sandrom Gocijem na N1 televiziji i istakao je da je snaga u argumentima koje iznosite.

- Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li se predomislio kada je reč o duelu na televiziji N1 na koji ga je pozvao Goci i dodao:

Sandro Goci Foto: Printscreen/ N1

- Verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne, pokazaće se da su i on i N1 lažovi. Ja u to ne verujem, ali videćemo. Nemojte da vas podsetim od kada te priče slušam, još od pada Pontea u Rumuniji. Znate li koliko je premijera Rumunije prošlo? Pa o Sebastijanu, pa o Zaevu. I svaki put je bilo — sledeći je Vučić. Problem je u njihovim glavama, ko će biti na vlasti, odlučuju građani Srbije, ne stranci.